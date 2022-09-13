В ГД предложили ввести льготу на проезд по платным трассам в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил ввести 50-процентную скидку на проезд по платным автодорогам в период новогодних праздников. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя министра транспорта Виталия Савельева, сообщает RT.

По словам Сухарева, в новогодние праздники, которые длятся более недели, россияне совершают большое количество поездок на автомобилях к родственникам и в другие регионы. При этом, отметил депутат, многие граждане избегают использование платных трасс из-за высокой стоимости проезда, несмотря на то, что они лучше оборудованы с точки зрения безопасности в зимний период.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50-процентной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников", – говорится в письме.

Ранее вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков, Сергей Неверов и Шолбан Кара-оол предложили ввести летний кешбэк за проезд по платным дорогам. Депутаты выступили за кешбэк в размере 20% для тех автомобилистов, которые оплачивают проезд по платежным картам "Мир". Аналогичная мера могла бы быть реализована при пополнении баланса транспондера T-Pass.