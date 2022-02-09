"Автодор" предупредил водителей о новом способе мошенничества в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Государственная компания "Автодор" предупредила россиян о новом способе мошенничества в социальных сетях – злоумышленники продают якобы безлимитные транспондеры, обеспечивающие бесплатный проезд по всем платным дорогам. Об этом сообщает пресс-служба "Автодора".
"Безлимитных транспондеров на все платные дороги не существует, подобные сообщения являются обманом потребителей", – говорится в сообщении.
В пресс-службе предупредили, что данные устройства не позволят водителю совершать неограниченное количество поездок по платным дорогам. Продаваемые мошенниками устройства привязаны у фиктивному счету с некоторым количеством средств, которые заканчиваются после нескольких проездов.
Выгода злоумышленников заключается в том, что жертва тратит на покупку транспондера больше денег, чем лежит на данном счете. В "Автодоре" пояснили, что человек не сможет проверить баланс и получить данные о своих поездках в личном кабинете без регистрации.
"Настоятельно рекомендуем приобретать транспондеры только у официальных дилеров и регистрировать свое устройство через сайт avtodor-tr.ru или мобильное приложение "Автодор", – подытожили в компании.
Ранее аналитик по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Артур Янбулатов рассказал, как уберечь от мошенников аккаунт на портале госуслуг. По словам эксперта, самое главное – приучить себя к цифровой гигиене и соблюдать правила. Например, не использовать одинаковые пароли на всех интернет-сайтах и мобильных приложениях.
"Автодор" предупредил о новом виде мошенничества
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