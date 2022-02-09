Банки предложили выдавать кредиты по биометрии, сделанной через смартфон

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Банки России попросили право открывать счета, оформлять вклады и выдавать кредиты новым клиентам с помощью Единой биометрической систему (ЕБС). Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующая просьба изложена в письме Нацсовета финрынка, адресованного Центробанку. Представители банковской отрасли полагают, что возможность использования слепков лица и голоса, сделанных россиянами самостоятельно при помощи смартфонов, позволит расширить возможности онлайн-кредитования. Однако в Росфинмониторинге инициативу воспринимают с опаской, полагая, что самостоятельная регистрация в ЕБС может привести к попаданию в базу недостоверных сведений.

Закон, позволяющий самостоятельно регистрировать слепки лица и голоса в ЕБС через личный смартфон, подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Однако использовать зарегистрированную таким путем биометрию можно лишь для определенного круга операций из перечня, утвержденного в постановлении правительства. В частности, по слепкам можно осуществлять платежи не более 1 тысячи рублей, оплачивать проезд в метро и МЦК, а также получать дистанционное обслуживание от банков, в которых у клиента уже открыт счет.

Кредитные организации предлагают предоставить возможность использовать биометрию, которую граждане самостоятельно вносят в ЕБС, и для удаленного открытия счета. Банки полагают, что ограничение на использование части слепков лица и голоса для идентификации клиента будет ущемлять права граждан на получение дистанционных финансовых услуг.

В письме подчеркивается, что подобный способ не увеличивает риски, поскольку банки могут проводить дополнительные проверки клиента. Кредитные организации также попросили маркировать в ЕБС те слепки лица и голоса, которые клиенты зарегистрировали самостоятельно.

"Среди банков нет консенсуса относительно безопасности использования биометрии, самостоятельно зарегистрированной клиентами, для удаленного открытия счетов и оказания финуслуг. Поэтому они просят права использовать такие данные для дистанционного приема на обслуживание, однако выбирать, пользоваться ли этой возможностью, каждая кредитная организация смогла бы самостоятельно", – пояснил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

Банк России возможность саморегистрации биометрических данных в ЕБС с помощью защищенного мобильного приложения без посещения офиса банка поддерживает. Однако регулятор убежден, что использовать такие слепки стоит ограниченно. В ЦБ полагают, что подобный подход позволит увеличить количество граждан, имеющих возможность получать услуги дистанционно, а также ускорит наполнение базы слепков.

Между тем Росфинмониторинг выступает против предложенного способа идентификации. В службе считают, что это может привести к попаданию в ЕБС недостоверных данных о гражданах.

Услугой с высоким риском возможность открытия вкладов и выдачи кредитов по биометрии, собранной через мобильное приложение ЕБС, видит и Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что включение такого кейса в проект постановления преждевременно.

Сами же банки расширение числа услуг по самостоятельно зарегистрированной биометрии приветствуют. Такое мнение высказали в ВТБ, Почта Банке, Совкомбанке и "Абсолюте". Так, например, директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич ожидает, что подобное право расширит возможности онлайн-кредитования.

При этом Костюкевич согласен с тем, что слепки лица и голоса несут более высокие риски. Записать свою биометрию на другую личность сможет, в частности, человек, завладевший чужой учетной записью на портале госуслуг.

В банке "Зенит" полагают, что саморегистрация в ЕБС несет минимальные риски. А зампред правления Совкомбанка Олег Маштляр убежден, что расширение разрешенного использования дистанционной идентификации способно стимулировать появление новых сервисов и больший интерес у потребителя.

"Развитие сервиса на базе самостоятельно сданной биометрии потребует усиления программ безопасности операций, но банки наработали большой опыт в защите трансакций и будут поэтапно их улучшать по мере внедрения новых процессов", – подчеркнул Маштляр.

Между тем в ПСБ считают, что самостоятельно сданную биометрию можно использовать только для низкорисковых операций.

В свою очередь "Ростелеком", выступающий оператором ЕБС, сообщил, что работа над функцией саморегистрации биометрии через мобильное приложение продолжается. В компании подчеркнули, что уровень надежности при этом обеспечен достаточный. Обработка данных в рамках самостоятельной регистрации с помощью мобильного приложения будет осуществляться с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации, а устройство клиента проверят антивирусом. Загружаемые слепки будут сверять с образцами, содержащимися в биометрическом загранпаспорте и базе ЕСИА.

Руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров полагает, что принятие инициативы банков даст клиентам новые возможности по открытию счета и получению кредита в любой организации и в любое время.

Зарегистрироваться в ЕБС может любой россиянин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Риски при этом существенно увеличиваются, признает Макаров. Кредитным организациям сложнее убедиться, что за смартфоном или ноутбуком действительно находится тот человек, за которого он себя выдает. Это открывает простор для мошенников.

Ранее стало известно, что на портале госуслуг станет доступна авторизация по биометрии. Данная возможность появится на сайте в течение ближайших шести месяцев. По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, это позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян.