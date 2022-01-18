Авторизация по биометрии станет доступна на портале госуслуг

18:06
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Авторизоваться на портале госуслуг можно будет с помощью данных биометрии. Данная возможность появится на сайте в течение ближайших шести месяцев.
"Она (биометрия. – Прим. ред.) позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян", – объяснил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Как уточнили в пресс-службе замглавы кабмина, нововведение будет добровольным и не скажется на получении существующих государственных услуг, а в иных случаях у пользователей будут альтернативы. Так, студенту, который хочет сдать экзамен удаленно, потребуется предоставить свои биометрические данные для подтверждения личности, однако он может этого и не делать, но тогда придется очно явиться в вуз.
"Биометрия расширяет возможности пользователей госуслуг, но не накладывает никаких ограничений на существующие сервисы. <...> В любом случае останется возможность выбора варианта получения услуги", – добавил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
В пресс-службе напомнили, что сегодня россиянам доступна СМС-авторизация на портале госуслуг, однако ей пользуются немногие. В Минцифры планируют сделать двухфакторную аутентификацию обязательной опцией, чтобы повысить безопасность аккаунтов.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Граждане получат возможность самостоятельно размещать свои образцы. Использовать их смогут только аккредитованные организации и только в тех случаях, которые определит российское правительство.
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