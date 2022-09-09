Власти Москвы не планируют введение платного въезда в город

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Московские власти не рассматривают возможность введения платного въезда в город, в настоящее время такой проект не прорабатывается, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нет задачи прорабатывать такой проект", – сказал он.

В 2020 году Ликсутов уже говорил об отсутствии планов по вводу платного въезда в столицу. При этом он отметил, что с 2010 года личных автомобилей в Московском регионе стало больше на два миллиона. Тем не менее, по его словам, количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс.

Ликсутов пояснил, что свою роль играют внедрение платных парковок, пересмотр организации дорожного движения, внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и развитие альтернативных видов транспорта.