Санкции не помешают строительству станций метро и МЦД в Москве – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санкции не повлияют на строительство новых станций метро и МЦД в Москве, которые планируется запустить в конце следующего и в начале 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что количество и объем строительства новой инфраструктуры мэр города держит под личным контролем.

Также, по словам заммэра, предпочтение отдается российским комплектующим, и по всем ключевым компонентам решения уже найдены.

Ранее Ликсутов сообщил, что с момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры совершили свыше 164 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК, сэкономив 7 миллиардов рублей.

Заммэра добавил, что до конца 2022 года планируется открыть еще одну пересадочную станцию – Марьина Роща МЦД-2. На ней пассажиры смогут совершать переход на Люблинско-Дмитровскую линию метро.

