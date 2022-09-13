Два человека погибли в результате стрельбы в Канаде – СМИ

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Два человека, включая одного полицейского, погибли в результате стрельбы в канадских городах Миссиссога, Милтон и Гамильтон. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает телеканала CBC.

По информации издания, все эти инциденты связаны между собой. Уточняется, что сначала выстрелы прозвучали в одном из кафе в Миссиссоге, затем стрелок поехал в Милтон, где открыл стрельбу в магазине автозапчастей, затем он направился в Гамильтон. Три человека получили ранения.

"Подозреваемый был застрелен стражами порядка после отдельных перестрелок в Миссиссоге и Милтоне <...> Полиция опознала подозреваемого как 30-летнего Шона Петри", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое преступников зарезали 10 человек в канадской провинции Саскачеван. Также ранения получили не менее 15 человек. Инцидент произошел в поселении коренных жителей Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и в городе Велдон. Жертвами становились случайные люди.

Позднее полиция установила личности подозреваемых в данном преступлении. Ими стали братья Майлз и Дэмиен Сандерсоны. Спустя время один из нападавших был обнаружен мертвым недалеко от места преступления.