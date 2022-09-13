Два человека погибли в результате стрельбы в Канаде – СМИ

03:48
Фото: depositphotos/dechevm
Два человека, включая одного полицейского, погибли в результате стрельбы в канадских городах Миссиссога, Милтон и Гамильтон. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает телеканала CBC.
По информации издания, все эти инциденты связаны между собой. Уточняется, что сначала выстрелы прозвучали в одном из кафе в Миссиссоге, затем стрелок поехал в Милтон, где открыл стрельбу в магазине автозапчастей, затем он направился в Гамильтон. Три человека получили ранения.
"Подозреваемый был застрелен стражами порядка после отдельных перестрелок в Миссиссоге и Милтоне <...> Полиция опознала подозреваемого как 30-летнего Шона Петри", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что двое преступников зарезали 10 человек в канадской провинции Саскачеван. Также ранения получили не менее 15 человек. Инцидент произошел в поселении коренных жителей Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и в городе Велдон. Жертвами становились случайные люди.
Позднее полиция установила личности подозреваемых в данном преступлении. Ими стали братья Майлз и Дэмиен Сандерсоны. Спустя время один из нападавших был обнаружен мертвым недалеко от места преступления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: