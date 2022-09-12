Шесть человек пострадали при стрельбе в ТЦ в Стамбуле – СМИ

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Фото: depositphotos/fransz
Шесть человек, в том числе граждане Азербайджана и Ирана, пострадали в вооруженном конфликте в торговом центре в турецком Стамбуле, сообщает газета Sabah.
По информации издания, ссора между двумя группами произошла по неизвестной причине. Стороны открыли друг по другу огонь из пистолетов. На место происшествия были направлены полицейские и бригады скорой помощи.
В ходе предварительного расследования установлено, что всего в рамках инцидента было выпущено 12 пуль.
Ранее сообщалось, что двое преступников зарезали 10 человек в поселении коренных канадцев Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн в провинции Саскачеван. Также ранения получили не менее 15 человек. По предварительным данным, жертвами становились случайные люди.
В полиции сообщили, что подозреваемыми в совершении массового убийства являются братья Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Спустя два дня после нападения 31-летний Дэмиен Сандерсон был найден мертвым недалеко от места преступления. Мотивы нападения не установлены.
Позже канадская полиция задержала второго подозреваемого. По словам комиссара конной полиции Канады Ронды Блэкмор, вскоре после задержания у 30-летнего подозреваемого возникли проблемы со здоровьем. Мужчина был госпитализирован, однако медикам не удалось его спасти.
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