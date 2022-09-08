Второй подозреваемый в массовом убийстве в Канаде скончался вскоре после задержания

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Канадская полиция задержала второго подозреваемого в массовом убийстве в провинции Саскачеван Майлза Сандерсона, однако через несколько часов мужчина скончался. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что Сандерсон был задержан вечером в среду, 7 сентября. По словам комиссара конной полиции Канады Ронды Блэкмор, вскоре после задержания у 30-летнего подозреваемого возникли проблемы со здоровьем. Мужчина был госпитализирован, однако медикам не удалось его спасти.

"Теперь, когда Майлз умер, мы никогда не узнаем мотивов преступления", – сказала Блэкмор, не уточнив причину смерти задержанного.

4 сентября двое преступников зарезали 10 человек в поселении коренных канадцев Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн в провинции Саскачеван. Также ранения получили не менее 15 человек. По предварительным данным, жертвами становились случайные люди.

В полиции сообщили, что подозреваемыми в совершении массового убийства являются братья Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Спустя два дня после нападения 31-летний Дэмиен Сандерсон был найден мертвым недалеко от места преступления. Мотивы нападения не установлены.