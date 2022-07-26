Два человека погибли при стрельбе в Канаде – СМИ

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Два человека погибли при стрельбе в городе Лэнгли в канадской провинции Британская Колумбия, еще двое получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Полиция разослала горожанам сообщение с просьбой не посещать центр города, уточнив, что стрельба также произошла в районе Лэнгли Тауншип.

"Два человека погибли в двух разных местах, одна женщина находится в критическом состоянии, еще один мужчина получил неопасные для жизни ранения", – говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что подозреваемого в совершении преступления вычислили и ликвидировали.

Ранее сообщалось, что три человека получили ножевые ранения при нападении в Канаде. По данным СМИ, нападение произошло в одном из районов Монреаля. В результате случившегося пострадали две женщины и мужчина.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас их жизни находятся вне опасности. Полицейским удалось задержать нападавшего. При этом личность злоумышленника не раскрывается.

До этого инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Сообщалось, что полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой не была подтверждена.