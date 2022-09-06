Подозреваемый в массовом убийстве в Канаде найден мертвым

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Канадская полиция обнаружила мертвым одного из подозреваемых в убийстве 10 человек в провинции Саскачеван. Тело 31-летнего Дэмиена Сандерсона было найдено недалеко от места преступления, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что тело мужчины с ножевыми ранениями находилось на заросшем земельном участке недалеко от дома, который был осмотрен полицией в рамках первоначального расследования. Поиски 30-летнего брата Дэмиена Сандерсона Майлза, который является вторым подозреваемым, продолжаются.

"Мы хотим, чтобы общественность знала об этом, потому что есть вероятность, что он может обратиться за медицинской помощью", – приводит EADaily слова помощника комиссара национальной полиции Канады Ронды Блэкмор.

4 сентября двое преступников зарезали 10 человек в канадской провинции Саскачеван. Также ранения получили не менее 15 человек. Инцидент произошел в поселении коренных жителей Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон. По предварительным данным, жертвами становились случайные люди.

Отмечалось, что подозреваемыми являются братья Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Мотивы нападения пока не установлены.

