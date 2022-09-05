В Канаде преступники зарезали 10 человек – СМИ

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Двое преступников зарезали 10 человек в канадской провинции Саскачеван. Об этом сообщает CTV News.

По информации издания, ранены не менее 15 человек. Уточняется, что инцидент произошел в поселении коренных жителей североамериканской страны James Smith Cree Nation, а также в городе Велдон. По предварительным данным, жертвами становились случайные люди.

"Предполагается, что подозреваемые управляют черным Nissan Rogue с номерным знаком <...> 119 MPI. <...> они были замечены в районе проспекта Аркола в Реджайне незадолго до полудня", – говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал CBC, полиция разыскивает Дэмьена Сандерсона и Майлза Сандерсона.

Ранее сообщалось, что три человека получили ножевые ранения при нападении в одном из районов Монреаля. В результате случившегося пострадали две женщины и мужчина. Они были госпитализированы. Полицейским удалось задержать нападавшего.