В Канаде шесть полицейских получили ранения во время перестрелки в банке – СМИ

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Шесть полицейских получили ранения во время перестрелки в банке в канадском городе Саанич. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, стражи порядка застрелили двух подозреваемых.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

До этого неизвестный открыл стрельбу в Женевской пресвитерианской церкви в Калифорнии. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали.