Три человека погибли в перестрелке в американском городе Чаттануга

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Трое погибли, 17 ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга, штате Теннесси. Об этом сообщила шеф местной полиции Селест Мерфи.

"Сейчас мы можем подтвердить наличие 14 пострадавших от огнестрельного оружия, еще три человека попали под машины, которые пытались покинуть место происшествия. Подтверждены трое погибших", – приводит ее слова РИА Новости.

Мерфи уточнила, что двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина. Однако, по данным правоохранителей, произошедшее является изолированным инцидентом, поэтому дальнейшей угрозы обществу не наблюдается.

Ранее трое пострадали при нападении человека с ножом в больнице США. ЧП произошло в Лос-Анджелесе. Как уточняется, пострадавших доставили в центр травматологии в критическом состоянии. Один из них является медицинским работником.