Четыре человека погибли при стрельбе в здании медцентра в штате Оклахома – СМИ

Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в медицинском центре в Оклахоме. Виновник трагедии, сообщает полиция города Талса, покончил с собой. Несколько человек ранены.

По словам правоохранителей, мужчина 35–40 лет открыл огонь в больнице. У стрелка найдены винтовка и пистолет. Кто он и что заставило его пойти на такой шаг – пока не выяснили.

Только неделю назад стрельба в техасской школе унесла жизни 21 человека, 19 из которых – дети. События вызвали в США новую дискуссию о возможности ограничений продажи и ношения оружия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

