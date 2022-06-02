Четыре человека погибли при стрельбе в здании медцентра в штате Оклахома – СМИ

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Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в медицинском центре в Оклахоме. Виновник трагедии, сообщает полиция города Талса, покончил с собой. Несколько человек ранены.
По словам правоохранителей, мужчина 35–40 лет открыл огонь в больнице. У стрелка найдены винтовка и пистолет. Кто он и что заставило его пойти на такой шаг – пока не выяснили.
Только неделю назад стрельба в техасской школе унесла жизни 21 человека, 19 из которых – дети. События вызвали в США новую дискуссию о возможности ограничений продажи и ношения оружия.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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