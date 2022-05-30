Один человек погиб и семеро пострадали при стрельбе на фестивале в США – СМИ

В США неизвестный выстрелил в людей на фестивале ко Дню поминовения. Случилось это в штате Оклахома. На мероприятии собрались более 1,5 тысячи человек. Пока известно об одной погибшей и семи раненых, среди них – двое несовершеннолетних. Сообщается, что подозреваемый 26-летний мужчина сам пришел с повинной в офис шерифа. Теперь с ним работают следователи.

Ливни на востоке Бразилии унесли жизни более 80 человек, еще около 60 числятся пропавшими без вести. Льет в регионе уже несколько дней. Дома и хозпостройки уносят разлившиеся реки. Власти открыли пункты временного размещения, правительство обещает помощь пострадавшим. При этом риск оползней из-за дождей сохраняется.

Это уже четвертое крупное наводнение в Бразилии с начала 2022 года. Всего в них погибли около 200 человек. Тысячи были вынуждены покинуть свои жилища.

На юге Нигерии более 30 человек погибли в давке на церковной ярмарке, еще несколько получили ранения. Столпотворение началось, когда местные жители устремились в церковь, где раздавали бесплатную еду. Сотни людей ворвались в небольшую церковную калитку, вызвав давку.

Среди погибших, по сообщениям властей, оказались беременная женщина и трое детей. Начато расследование для установления причин трагедии.

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