Новости регионов: оползень в Мурманской области и Парад Дружбы в Сочи

Из-за тающего снега в Мурманской области сошел оползень. Потоки грязи заблокировали единственную дорогу в популярное у туристов село Териберка. Жителям пришлось подождать, пока трассу расчистят, сейчас проезд открыт.

Настоящая семейная драма произошла на дороге в Ленобласти. Там грузовик сбил лосиху, когда та переходила трассу с детенышем. После столкновения от испуга она убежала в лес, а лосенок, остался на дороге. Его удалось спасти, сейчас он осваивается на зооферме и знакомится с сородичами.

В День города в Сочи прошел Парад Дружбы. По центральной улице пронесли главный символ города-курорта – Флаг Сочи. После этого сотни жителей в национальных костюмах исполнили гимн города. Завершился парад хороводом и выступлением городских ансамблей.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.