В Москве задержали около 50 болельщиков "Спартака" за нарушение порядка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 50 болельщиков футбольного клуба "Спартак" задержали в центре Москвы за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам правоохранителей, как таковых беспорядков нет, однако болельщики выбегают на проезжую часть.

В пресс-службе столичного управления МВД РФ сообщили, что информация о задержаниях не поступала.

Ранее московский "Спартак" обыграл "Динамо" в финале Кубка России по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1. Мячи забили Александр Соболев (11-я минута) из "Спартака", Арсен Захарян (55-я минута) из "Динамо", Квинси Промес (72-я минута) из "Спартака".

