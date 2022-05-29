Мадридский "Реал" в 14-й раз в истории стал победителем Лиги чемпионов

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Испанский футбольный клуб "Реал" выиграл Лигу чемпионов сезона-2021/22. Таким образом, команда стала 14-кратным обладателем трофея в своей истории.
В финале "Реал" победил "Ливерпуль". Игра прошла на стадионе в пригороде Парижа и завершилась со счетом 1:0. Гол на 59-й минуте матча забил Винисиус Жуниор.
Начало матча было отложено на 37 минут из-за беспорядков возле стадиона.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем Английской премьер-лиги, обыграв клуб "Астон Вилла" со счетом 3:2. Таким образом, "Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом и набрал по итогам АПЛ 93 очка.
На втором месте расположился клуб "Ливерпуль", набравший 92 очка, на третьем – "Челси" с 74 очками, на четвертом – "Тоттенхэм" с 71 очком. Команды, занявшие первые четыре места прошли в групповой этап Лиги чемпионов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: