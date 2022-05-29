Мадридский "Реал" в 14-й раз в истории стал победителем Лиги чемпионов

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Испанский футбольный клуб "Реал" выиграл Лигу чемпионов сезона-2021/22. Таким образом, команда стала 14-кратным обладателем трофея в своей истории.

В финале "Реал" победил "Ливерпуль". Игра прошла на стадионе в пригороде Парижа и завершилась со счетом 1:0. Гол на 59-й минуте матча забил Винисиус Жуниор.

Начало матча было отложено на 37 минут из-за беспорядков возле стадиона.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем Английской премьер-лиги, обыграв клуб "Астон Вилла" со счетом 3:2. Таким образом, "Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом и набрал по итогам АПЛ 93 очка.

На втором месте расположился клуб "Ливерпуль", набравший 92 очка, на третьем – "Челси" с 74 очками, на четвертом – "Тоттенхэм" с 71 очком. Команды, занявшие первые четыре места прошли в групповой этап Лиги чемпионов.