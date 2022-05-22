"Манчестер Сити" в восьмой раз стал победителем Английской премьер-лиги

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Футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), обыграв клуб "Астон Вилла" со счетом 3:2.

Отмечается, что "Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом и набрал по итогам АПЛ 93 очка.

На втором месте расположился клуб "Ливерпуль", набравший 92 очка, на третьем – "Челси" с 74 очками, на четвертом – "Тоттенхэм" с 71 очком.

Команды, занявшие первые четыре места прошли в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, одержав победу над красноярским "Енисеем" в полуфинальном матче.

Игра прошла на стадионе "Спартак" в Москве и завершилась со счетом 3:0. В составе москвичей забитыми голами отметились Квинси Промес (22-я минута), Зелимхан Бакаев (57) и Александр Соболев (87).