Сборная РФ по футболу может провести товарищеские матчи в сентябре 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский футбольный союз планирует провести товарищеские матчи в сентябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.

"Они могут быть на территории России, если договоримся с соперниками", – сказал он.

Дюков также отметил, что, помимо Белоруссии, в матчах примут участие и другие сборные.

Ранее он сообщил, что министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о смягчении лимита на легионеров в РПЛ. Так, в сезоне-2022/23 в заявке клуба должно быть не более 13 иностранцев. При этом допускается не более 8 иностранных футболистов, находящихся одновременно на поле.

