Дороги оказались заблокированы на юге Аляски из-за оползня

Из-за оползня на юге Аляски заблокированы дороги. Очевидцы сняли на видео, как гора из грязи, камней и сломанных деревьев перекрыла въезд в город Сьюард.

Пострадавших нет. Но многим жителям, чтобы вернуться домой, приходится пользоваться лодками или водным такси. По словам властей, на расчистку дороги уйдет около двух недель.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

