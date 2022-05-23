Автомобиль сгорел на Минском шоссе

На Минском шоссе сгорела машина. По словам очевидцев, все произошло на платном участке дороги, на 61-м километре в сторону области.

Сообщается, что водитель остановился, когда увидел дым из-под капота, попытался потушить авто самостоятельно. Но пламя начало очень быстро разгораться. На помощь пришли другие водители с огнетушителем, но справиться с огнем все равно не удалось. Машина выгорела полностью.

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