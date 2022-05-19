"Московский патруль": личные данные россиян продолжают утекать в Сеть

Номер телефона, адрес регистрации или даже информацию о том, где именно человек завтракает и какую кухню предпочитает. Как выяснилось, в интернете можно найти личные данные о любом человеке. И известные люди не исключение.

Как закрытые данные стали открытой информацией? И кто ответит за масштабную утечку? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

