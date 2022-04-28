Пассажиры столичного транспорта поблагодарили чат-бота Александру более 100 тыс раз

10:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Чат-бот московского транспорта Александра ответила на 1,2 миллиона вопросов пассажиров.
"Пассажиры московского транспорта поблагодарили чат-бота Александру более 100 тысяч раз. Столько благодарностей в адрес виртуального помощника прислали с начала работы сервиса в конце 2020 года", – рассказали в пресс-службе московского транспорта.
Чаще всего пассажиры благодарили Александру словами "Спасибо" и "Благодарю", а также "Спс", "Пасиб", Thank, "Мерси" и "Грац".
Чат-бот обучается и совершенствуется каждый день, предоставляя информацию практически по любым запросам, связанным с работой Московского метрополитена, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и наземного транспорта.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы переводим максимальное количество сервисов в онлайн. Сегодня с помощью чат-бота узнать о работе транспорта можно буквально за несколько секунд. Мы видим, что услуга востребована благодаря обратной связи от пассажиров", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Александра начала работать в ноябре 2020 года. Чат-бот может оформить заявку на сопровождение, рассказать о пополнении проездной карты "Тройка" и способах оплаты проезда, построить самый короткий маршрут, сообщить о закрытии станций, подсказать интервал движения автобусов и многое другое. В среднем бот отвечает за секунду. Написать ей можно на сайтах метро и Мосгортранса, в приложении "Метро Москвы" в WhatsApp, Telegram и "ВКонтакте".
23 марта текущего года чат-бот Александра стала обладателем ежегодной премии "Хрустальная гарнитура" в номинации "Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия".
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