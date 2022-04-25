Face Pay протестируют в наземном транспорте Москвы

Face Pay протестируют в наземном транспорте столицы. Об этом рассказали в Дептрансе.

На Киевском направлении МЖД, как сообщили в Центральном пригородной пассажирской компании, заработала система бесконтактной оплаты смартфонами на андроиде.

О том, как все это работает, – в эфире телеканала Москва 24.