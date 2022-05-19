С февраля выявлено 400 сайтов с фейками о ходе спецоперации на Украине – Роскомнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор с 24 февраля выявил 400 сайтов, распространявших недостоверную информацию о ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Мы с момента начала специальной военной операции выявили 400 интернет-сайтов. Это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию, которая была связана с действиями наших вооруженных сил на территории Украины", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, ведомство выявило 31 тысячу сайтов, разместивших у себя противоправную информацию.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление семи статей о действиях российских военных на Украине. Это первый в России штраф, наложенный на "Википедию". Причиной такого решения стали, в частности, статьи о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

