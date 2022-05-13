Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 12,8 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Мировой судья участка № 423 Тверского района Москвы оштрафовал "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом) на 12,8 миллиона рублей за неудаление фейков о российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".
Уточняется, что 13 мая суд рассмотрел 16 протоколов о правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. По каждому случаю организация была признана виновной и получила штраф в размере 800 тысяч рублей.
По данным агентства, речь идет о материалах "Радио Свободы", в которых содержится недостоверная информация о количестве погибших среди мирного населения и военнослужащих РФ на Украине, а также экстремистские высказывания в адрес граждан России.
Ранее Таганский районный суд Москвы по аналогичной причине оштрафовал на три миллиона рублей некоммерческую организацию Wikimedia, которая занимается развитием "Википедии" и сопряженных с ней сервисов. Причиной такого решения стало, в частности, неудаление статей об инциденте в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.
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