В РФ наблюдается небольшой рост числа безработных – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России впервые с 1 марта увеличилось число безработных граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рост составляет порядка 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась", – сказала она.

Вице-премьер отметила, что в настоящее время число предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, увеличилось на 3,6 тысячи и составило 43,9 тысячи.

"Мы видим постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда. При этом отмечаем усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости", – добавила Голикова.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация с безработицей в стране находится под контролем. Он отметил, что на уровне субъектов РФ созданы рабочие группы, которые работают с предприятиями и предлагают методы поддержки как самих организаций, так и граждан.

В начале мая в министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий. Безработными на тот момент официально были зарегистрированы порядка 675 000 граждан.