"Жизнь в большом городе": "Сделано в Москве. Все детям"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит законность повышения цен на ряд детских товаров. Что чаще покупают москвичи?

Товары каких брендов можно встретить на прилавках? Сколько это стоит? И как происходит процесс импортозамещения в одежде и детском питании? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".