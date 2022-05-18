Стоимость смартфонов и телевизоров снизилась в РФ

Цены на электронику в РФ продолжают снижаться. Некоторые товары стоят как в начале 2022 года. Особенно снижение отмечается по смартфонам и телевизорам.

Эксперты связывают данную тенденцию с укреплением рубля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.