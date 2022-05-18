Собянин пригласил москвичей присоединиться к акции "Ночь в музее"

Фото: телеграм-канал “Мэр Москвы Сергей Собянин”

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 21 мая, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что акция приурочена к празднованию Международного дня музеев. Выставки, концерты, спектакли, лекции и творческие мастер-классы можно будет посетить бесплатно.

"В Москве больше 450 музеев и выставочных залов. Только в апреле их посетили больше 766 тысяч человек", – написал градоначальник.

Он рассказал, что "Ночь в музее" будет проходить онлайн и офлайн с 19:00 и до полуночи. Все желающие смогут посетить 110 городских культурных площадок, включая библиотеки и галереи.

"Полная программа и регистрация – на сайте акции", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы проведут более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее". В частности, мероприятия подготовили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей имени А. С. Пушкина.