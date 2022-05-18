Собянин пригласил москвичей присоединиться к акции "Ночь в музее"

12:35
Фото: телеграм-канал “Мэр Москвы Сергей Собянин”
Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 21 мая, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр подчеркнул, что акция приурочена к празднованию Международного дня музеев. Выставки, концерты, спектакли, лекции и творческие мастер-классы можно будет посетить бесплатно.
"В Москве больше 450 музеев и выставочных залов. Только в апреле их посетили больше 766 тысяч человек", – написал градоначальник.
Он рассказал, что "Ночь в музее" будет проходить онлайн и офлайн с 19:00 и до полуночи. Все желающие смогут посетить 110 городских культурных площадок, включая библиотеки и галереи.
"Полная программа и регистрация – на сайте акции", – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы проведут более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее". В частности, мероприятия подготовили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей имени А. С. Пушкина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: