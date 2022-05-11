"Звезды советского экрана": "Солдат Иван Бровкин" против фильма "Максим Перепелица"

В октябре 1958 года на обложке свежего номера журнала "Советский экран" было фото – Леонид Харитонов в образе Ивана Бровкина обнимает свою возлюбленную, Любашу. Не припозднилась ли редакция? Ведь фильм "Солдат Иван Бровкин" хоть и стал настоящим хитом, но вышел в прокат три года назад. Разгадка тут же – в рубрике "Идет съемка". Оказывается, киностудия имени Горького приступила к работе над продолжением приключений полюбившегося героя. Киноманы обрадовались, но призадумались, как это так? Из людской памяти еще не выветрился скандал, разразившийся после выхода прошлого фильма.

Тогда создателей "Ивана Бровкина" обвинили в плагиате. И сделал это сценарист не менее популярного фильма "Максим Перепелица". Дело едва не дошло до суда.

Правда ли, что дружба сценариста фильма "Иван Бровкин" с Лаврентием Берией помогла ему выбить для фильма цветную пленку? За что Леонида Быкова отчислили из летного училища и как это повлияло на его актерскую карьеру? Чем закончился спор между двумя сценаристами комедий "Солдат Иван Бровкин" и "Максим Перепелица"? Правда ли, что все песни из фильма вместо Леонида Харитонова должен был исполнить Сергей Лемешев? И как вышло, что во время съемок одной из сцен, Леонида Быкова чуть не покусали змеи?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".