Светомузыкальный фонтан в Парке Горького будет работать в праздничном режиме в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Светомузыкальный фонтан в Парке Горького 9 мая будет работать в праздничном режиме, сообщается телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что изменения высоты струй и подсветки будет происходить в такт композициям "Прощание славянки", "Амурские волны", "Смуглянка", "День Победы".

Представление будет длиться полчаса, его можно увидеть в 12:00, 15:00, 18:00, 20:30, 22:30.

Ранее сообщалось, что запуск праздничных салютов и фейерверков по случаю Дня Победы состоится на 19 парковых площадках Москвы.

При этом будет перекрыто ввижение на четырех набережных в Москве из-за проведения праздничного фейерверка в районе Большого Москворецкого моста.