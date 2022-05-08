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Транспорт

08 мая, 15:53

Движение на четырех набережных в Москве перекроют 9 мая из-за праздничного салюта

транспортперекрытияДень Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на четырех набережных в Москве перекроют 9 мая из-за проведения праздничного фейерверка в районе Большого Москворецкого моста. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"9 мая с 21:50 до 22:25 перекроют движение на участках Москворецкого моста, Москворецкой улицы, площади Васильевский спуск, Москворецкой, Раушской, Кремлевской, Софийской набережных, улиц Варварка и Ильинка", – отмечается в сообщении ведомства.

В департаменте добавили, что из-за салюта 9 мая с 17:00 до 22:00 также будут перекрыты участки улицы Косыгина и Университетской площади.

Ранее сообщалось, что в Москве на период празднования Дня Победы на участках Дегтярного и Никитского переулков организуют двустороннее движение транспорта. Изменения в движении затронут участок от Тверской улицы до Малой Дмитровки, а также участок от Тверской улицы до Большой Никитской. Двустороннее движение начнет действовать с 00:01 и сохранится до 23:59.

В Москве ограничено движение транспорта в нескольких районах

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