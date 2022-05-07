Несколько десятков маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве 9 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центре и на северо-западе Москвы 9 мая изменятся маршруты автобусов и электробусов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"9 мая меняются маршруты автобусов и электробусов в центре и на северо-западе Москвы из-за проведения праздничных мероприятий и проезда военной техники", – отмечается в сообщении.

Так, маршрут №382 ходить не будет. Маршруты м1, м3 и №379 будут работать на двух участках. Сразу 17 маршрутов будут укорочены. Речь идет о маршрутах: е30, м32, м35, №905, т18, т54, т70, №318, №345, №366, №116, №322, с344, с356, с364, с369, с484.

У маршрута м3 изменится трасса: он пойдет по улице Мневники и Хорошевскому шоссе вместо Звенигородского. Маршруты м32 и т54 будут разворачиваться через улицу 2-я Брестская у Белорусского вокзала. Данное изменение будет действовать до 09:00, а также после проезда военной техники по улице Красная Пресня.

В свою очередь, маршруты т18, т56, т78, с532 станут разворачиваться у Белорусского вокзала через 2-й Лесной переулок вместо площади Тверской Заставы, а №294 вместо Силикатного завода начнет ходить до улицы Шеногина. Маршруты №318, №105, №110, №384, с484 будут разворачиваться у метро "Петровский парк" вместо движения через Ленинградский проспект и аллеи Петровского парка.

Кроме того, маршруты №345 и №27 после станции Московских центральных диаметров "Беговая" пойдут по улице Новая Башиловка и улице Нижняя Масловка к Савеловскому вокзалу вместо Белорусского. А маршрут №22 в сторону станции МЦД "Гражданская" у метро "Динамо" будет пролегать через улицу Верхняя Масловка и Мирской переулок вместо улицы Новая Башиловка, Ленинградского проспекта и Трудовой аллеи. Похожим образом изменится и маршрут т29.

В свою очередь, маршруты №69 и с369 начнут разворачиваться через Стрельбищенский переулок вместо движения через Звенигородское шоссе и Красногвардейский бульвар. Тем временем, т86 в сторону метро "Сокол" пойдет через улицы Куусинена и Новопесчаная вместо Хорошевского шоссе и улицы Беговая.

Ранее сообщалось, что маршрут ряда автобусов изменится в Мосрентгене из-за праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать 8 мая с 10:40 до 11:00. После 11:00 автобусы будут следовать по своему обычному маршруту. Изменения коснутся маршрутов № 485, № 504, № 804 и № 866. Автобусы не будут заезжать в поселок Морентген, не будут работать и остановки "Поселок Морентген" и "Завод Мосрентген".