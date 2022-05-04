Работу станций метро в центре Москвы ограничили из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работу некоторых станций столичного метро ограничили из-за репетиции парада Победы.

В частности, станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают только на вход и пересадку. При этом "Библиотека им. Ленина" доступна лишь для пересадки.

Ограничения будут действовать до окончания репетиции на Красной площади.

Ранее сообщалось, что из-за ночной репетиции парада Победы в Москве перекроют десятки улиц 4 мая. В частности, движения не будет на Новинском бульваре, в Оружейном переулке, проектируемом проезде № 3502 и на Волгоградском проспекте с 16:30 до 19:00. Кроме того, с 17:30 закроют улицы Петровку, Солянку, Моховую, Тверскую, а также Кадашевскую набережную.

