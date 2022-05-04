Работу станций метро в центре Москвы ограничили из-за репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работу некоторых станций столичного метро ограничили из-за репетиции парада Победы.
В частности, станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают только на вход и пересадку. При этом "Библиотека им. Ленина" доступна лишь для пересадки.
Ограничения будут действовать до окончания репетиции на Красной площади.
Ранее сообщалось, что из-за ночной репетиции парада Победы в Москве перекроют десятки улиц 4 мая. В частности, движения не будет на Новинском бульваре, в Оружейном переулке, проектируемом проезде № 3502 и на Волгоградском проспекте с 16:30 до 19:00. Кроме того, с 17:30 закроют улицы Петровку, Солянку, Моховую, Тверскую, а также Кадашевскую набережную.
Пять станций метро в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку с 15:00
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: