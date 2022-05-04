ЦППК назначит компенсационные автобусы на Рижском направлении 4 и 5 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания организует компенсационные автобусы на Рижском направлении в связи с временными ограничениями движения поездов.

"С 14:00 4 мая до 13:58 5 мая не будет движения на участке Волоколамск – Благовещенское. Из расписания выведут поезда от Шаховской до Волоколамска", – сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

4 мая от Волоколамска до Шаховской компенсационные автобусы будут отправляться в 13:50, 16:50, 19:10, 21:20 и 22:50. В обратном направлении – в 14:25; 17:40 и 20:05.

В четверг, 5 мая, они отправятся от Волоколамска до Шаховской в 09:25, 11:15 и 13:50. От Шаховской до Волоколамска – в 04:00, 05:35, 06:35, 11:50, 12:55 и 14:25.

Ранее сообщалось, что график пригородных электричек четырех направлений Московской железной дороги изменится в мае из-за работ по улучшению и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. В ночь на 12 и 13 мая с 21:00 до 07:30 на станции Новоиерусалимская заменят два стрелочных перевода. Также работы будут проводиться на Курском и Савеловском направлениях.