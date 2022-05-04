Пять станций метро в центре Москвы будут работать только на вход и пересадку с 15:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несколько станций метро в центре столицы будут работать для пассажиров только на вход в связи с проведением репетиции парада Победы. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Сегодня с 15:00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" – только на пересадку", – говорится в сообщении.

Ранее Дептранс предупреждал, что десятки улиц перекроют в Москве 4 мая из-за ночной репетиции парада Победы. Кроме того, с 3 по 9 мая предусмотрена временная ликвидация некоторых парковочных мест.

При этом парковаться в Москве в майские выходные можно бесплатно. Это правило действует 9 и 10 мая. А 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом будут работать платно.

