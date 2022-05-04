Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик, так как в Москве ожидаются заторы до 8 баллов.

По данным Дептранса, движение будет затруднено в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"Рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее Дептранс предупреждал, что десятки улиц перекроют в Москве 4 мая из-за ночной репетиции парада Победы. Кроме того, с 3 по 9 мая предусмотрена временная ликвидация некоторых парковочных мест.

При этом парковаться в Москве в майские выходные можно бесплатно. Это правило действует 9 и 10 мая. А 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом будут работать платно.

