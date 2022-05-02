Парковаться в Москве в майские выходные можно бесплатно. Это правило действует 2, 3, 9 и 10 мая. 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни.

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