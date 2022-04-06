Финская полиция заявила о нарушениях РФ воздушного пространства

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Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что российские гражданские самолеты в марте несколько раз нарушили финское воздушное пространство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По данным предварительного расследования, четыре российских пассажирских самолета в марте без получения разрешения вошли в воздушное пространство Финляндии над Финским заливом в районе города Ловиисы. Во всех четырех случаях нарушение длилось примерно две минуты", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что речь идет о подозрении в нарушении ограничений, введенных Евросоюзом в отношении РФ в связи со спецоперацией на Украине.

В настоящее время ведется расследование нарушений гражданскими самолетами России воздушного пространства Финляндии.

В ЦКП сообщили, что за это может грозить штраф или до двух лет колонии. Если присутствуют отягчающие обстоятельства, возможно тюремное заключение до четырех лет.

Ранее Минторг США опубликовал список, в который вошли около 100 пассажирских и грузовых самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля. Отмечалось, что любое предоставление услуг данным воздушным судам может повлечь за собой наказание в виде штрафа, тюремного срока или лишения транспортных привилегий.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Последним запрещается приземляться, взлетать и пролетать над их территориями.