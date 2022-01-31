В МО РФ опровергли заявления Эстонии о нарушении воздушной границы

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В Минобороны РФ опровергли заявления Эстонии о нарушении границы российским истребителем Су-27 в районе острова Вайндлоо. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что 29 января российские самолеты не осуществляли полеты над Балтийским морем. Также там подчеркнули, что полеты истребителей ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

До этого в главном штабе сил обороны Эстонии заявили, что российский истребитель Су-27 нарушил воздушную границу в районе острова Вайндлоо. По информации эстонской стороны, самолет пробыл на территории страны менее одной минуты.

"Он (истребитель. – Прим. ред.) следовал с выключенным транспондером и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой", – говорится в сообщении.

Власти Эстонии назвали данный инцидент прискорбным и серьезным, отметив, что подобные нарушения фиксировались неоднократно. В связи с этим в МИД республики был вызван российский временный поверенный, ему вручили соответствующую ноту.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30 поднимался в небо для сопровождения американского разведывательного самолета Poseidon Р-8А над Черным морем. Полет российского истребителя был выполнен в соответствии с международными нормами.

