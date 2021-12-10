Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем

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Российский истребитель Су-30 поднимался в небо для сопровождения американского разведывательного самолета Poseidon Р-8А над Черным Морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Там рассказали, что 10 декабря в нейтральной зоне над Черным морем был обнаружен объект, направлявшийся к российской границе.

"В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.

Позднее американский самолет развернулся и стал удаляться от границы России, а Су-30 вернулся в пункт базирования, не допустив нарушения. Полет российского истребителя был выполнен в соответствии с международными нормами.

Ранее борт "Аэрофлота", следовавший 3 декабря из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с самолетом-разведчиком ВВС США, который хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.