Самолет из Тель-Авива в Москву изменил курс, чтобы избежать сближения с самолетом США

12:56
Фото: depositphotos/Chalabala
Гражданский авиалайнер, следовавший из Тель-Авива в Москву, вынужден был изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По данным агентства, инцидент произошел накануне. Один из двух самолетов-разведчиков хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.
"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", – рассказал источник.
Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.
Накануне российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США. Воздушные цели идентифицировали как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США.
В ноябре сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем и благополучно вернулся на аэродром базирования после того, как иностранный военный самолет был развернут от государственной границы РФ.
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