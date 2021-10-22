Российские ракетоносцы выполнили плановый полет над нейтральными водами трех морей

14:55
Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей", – отметили в ведомстве.
Их сопровождали истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В конце сентября ракетоносцы Ту-160 совершили полет над Балтийским морем в сопровождении истребители Су-35С и Су-27. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, а также Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции.
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