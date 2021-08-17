Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Фото: Минобороны России/ТАСС

Над нейтральными водами Японского моря стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что полет продолжался около девяти часов.

Ранее истребители Италии, Дании и Швеции сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 на отдельных участках маршрута во время их планового полета над нейтральными водами Балтийского моря.

При этом в министерстве обороны РФ уточнили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей. Все они выполняются в строгом соответствии с международными нормами.