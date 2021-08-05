Датские моряки сообщили о временно потерявшей ход российской подлодке – СМИ

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Моряки датского военного крейсера Diana сообщили о временной потере хода российского атомного подводного крейсера "Орел" неподалеку от острова Сейере. Об этом они написали в Facebook.

По их словам, датский корабль патрулировал и сопровождал "Орел", буксир "Алтай" и ракетный эсминец "Вице-адмирал Кулаков" во время их следования в сторону Кольского полуострова. Российские корабли возвращались с парада, который состоялся в Петербурге 25 июля в честь Дня военно-морского флота.

"Один из эскортных переходов из Балтийского моря войдет в историю как драматичный и захватывающий, когда у атомной штурмовой субмарины ''Орел'' класса ''Оскар II'' возникли проблемы с двигателем и она намертво встала в водах у острова Сейере", – говорится в сообщении.

Там отметили, что подлодку стало сносить в сторону. Датчане предложили помочь, однако экипаж подводной лодки от помощи отказался. Позже проблему удалось устранить, а "Орел" смог двигаться дальше.

На данный момент нет официального подтверждения этой информации.

Ранее истребители Италии, Дании и Швеции сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 на отдельных участках маршрута во время их планового полета над нейтральными водами Балтийского моря.

При этом в министерстве обороны РФ уточнили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей. Все они выполняются в строгом соответствии с международными нормами.