Истребители Су-30 сопроводили два бомбардировщика США B-1B над Черным морем

Фото: ТАСС/M.Sgt. Joshua Demotts/Us Air

Два российских истребителя Су-30 сопроводили стратегические бомбардировщики США B-1B над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

Как уточняется, иностранные военные самолеты летели в сторону российской границы.

В НЦУО отметили, что цели были засечены радарами 19 октября.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.

После разворота американских истребителей от границы РФ Су-30 благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Черного моря. Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования после того, как иностранный военный самолет был развернут от государственной границы РФ. Полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

