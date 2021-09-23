В Минобороны РФ опровергли заявление Эстонии о нарушении воздушных границ российским А-50

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В министерстве обороны России опровергли заявления эстонской стороны о нарушении воздушного пространства российским А-50. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МО РФ.

"22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет двигался по ранее запланированному маршруту с включенным транспондером и находился в постоянной связи с диспетчерами Эстонии, которые не высказывали претензий экипажу А-50.

"Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – добавляется в сообщении.

Ранее в министерстве обороны Японии заявляли, что российский самолет Ан-26 нарушил воздушное пространство страны в районе полуострова Сиретоко на востоке Хоккайдо.

